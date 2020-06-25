Sason’da bozuk köy yolları onarılıyor

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Batman'ın Sason ilçesinde kış aylarında oluşan don, yağışlar ve sel nedeniyle bozulan köy yollarında, Özel İdare ekipleri tarafından onarma ve asfaltlama çalışmaları başlatıldı.

Derince grup köy yolu, Dörtbölük grup köy yolu ile Gürgenli köyü yolunda başlatılan asfaltlama ve yama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Kış mevsiminde bozulan köy yollarının biran önce bitirilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, çalışmalar kapsamında bütün köy yollarında hasar gören yerlerde asfaltlama ve yama çalışmaları yapılacağını söyledi.

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