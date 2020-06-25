Batman Gercüş'te 1 ev, karantinaya alındı

<br>Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA) BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, koronavirüs tespit edilen kişinin evi, karantinaya alındı.<br>Gercüş'e bağlı Becirman köyünde, koronavirüs şüphesi üzerine hastaneye başvuran kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine hasta, tedaviye alındı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla salgının yayılmasını önlemek ve halkı salgından korumak için hastanın oturduğu ev, karantinaya alındı. Eve giriş ve çıkışlar yasaklandı.DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER<br>2020-06-25 15:31:45<br>
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