Batman'da AVM´de korkutan yangın

<br>Arif ARSLANReşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)BATMAN´da bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, TOMA´ların da müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Yangında AVM´de 20 milyon TL'lik zarar meydana geldi.<br>Turgut Özal Bulvarı´nda bulunan 2 katlı bir alışveriş merkezinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle yangın, AVM´yi sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AVM´den çıkan dumanlar, tüm kenti kaplarken, Batman Belediyesi´ne ait itfaiye ekipleri, TOMA´lar, İl Özel İdaresi´ne bağlı ekipler ve bazı kurumların araçları da yangını söndürmek için seferber oldu. Batman Valisi Hulusi Şahin ve İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip etti<br>İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için AVM´nin bazı bölümlerini yıkmak zorunda kaldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.<br>20 milyon TL'lik zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ<br>2020-06-26 09:56:13<br>
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