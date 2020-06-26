Gercüş'te, semt pazarı koronavirüs nedeniyle kurulamadı  

<br>Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde semt pazarı, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla bu hafta kurulmadı. <br>Gercüş Belediyesi'nce ilçe merkezinde cuma günleri kurulan semt pazarı, bu hafta koronavirüs salgını nedeniyle kurulmadı. İlçede son günlerde artan koronavirüs salgının kontrol altına alınması amacıyla Gercüş Belediyesi tarafından bu hafta semt pazarının kurulmaması kararı alındı. Karara ilişkin belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Koranavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ilçemizde her hafta cuma günü kurulan semt pazarımız kurulmayacaktır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER<br>2020-06-26 16:17:34<br>
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