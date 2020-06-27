Sason’da Sevek mesire alanı çalışmalarında sona gelindi

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Batman’ın Sason ilçesinde doğa turizmini canlandırması hedeflenen Sevek mesire alanı çalışmalarında sona gelindi.

Sason’da Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Dicle Kalkınma Ajansına teklif edilen ve ajans tarafından yapımı uygun görülen Sevek Doğa Turizmi Projesi çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Abdullah Özadalı, Sevek mesire alanı çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Sevek mesire alanının Sason’da doğa turizmini canlandıracağını belirten Kaymakam Özadalı, "Sevek Şelalesi Doğa Turizmi Projemizin uygulamasına özenle devam ediyoruz. Güzel Sason’umuzun eşsiz doğasında bulunan doğal kayrak taşlarıyla yürüyüş yolumuzu ve kamelya yerlerini yapmaya devam ediyoruz. Doğasına dokunmadan güzel olan Sason’umuzu daha da güzelleştireceğiz" dedi.

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