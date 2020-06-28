Gercüş'te 2 ev, karantinaya alındı

Bugün altın fiyatları ne kadar?

'Güzel bir gün olsun'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman'ın Gercüş ilçesinde 2 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gercüş'e bağlı Kayapınar beldesi Pınarbaşı Mahallesi ve Yeşil Yurt Mahallesinde iki kişide korona virüs tespit edildi. Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla kişilerin oturduğu 2 ev karantinaya alındı. Güvenlik güçleri tarafında evlerin girişi kapatılırken, filyasyon ekipler evlerde oturanlara test işlemine başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.