Gercüş'te 2 ev, karantinaya alındı

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<br>Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA) BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 2 ev, koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı.<br>Gercüş'e bağlı Kayapınar beldesindeki Yeşilyurt ile Pınarbaşı mahallelerinde 2 evde yaşayanlarda koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine salgının yayılmasını önlemek amacıyla 2 evde karantina uygulaması başlatıldı. Evlerin bulunduğu bölgede güvenlik güçlerince önlem alınırken, filyasyon ekipleri de aile üyelerine test yapmaya başladı. <br> DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER<br>2020-06-28 11:32:55<br>

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