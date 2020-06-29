TCDD Genel Müdür Yardımcısı Kazancıoğlu raybüs için Batman'da

TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı F. Şinasi Kazancıoğlu, raybüs için saha araştırması yapmak üzere Batman’a geldi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş’un BatmanSavur Karayolu güzergahına ilişkin yol ve köprü talebi dosyasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na iletmesinin ardından TCDD Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı F. Şinasi Kazancıoğlu, raybüs için saha araştırması yapmak üzere Batman’a geldi. Rektör Durmuş’u makamında ziyaret eden Kazancıoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun talimatı doğrultusunda Batman’a geldiklerini söyledi. Alan araştırması yapmak üzere geldiklerini belirten Kazancıoğlu, "İnşallah Batman için hayırlısı olacaktır" dedi.

Batman’ın taleplerinin kısa bir süre içerisinde karşılık bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Durmuş ise, "Batman’ın taleplerinin karşılanması için çok kısa bir sürede yetkili arkadaşları görevlendirerek kentimize yönlendiren Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. BatmanSavur arasına yapılacak olan yol hem üniversitemizin hem kentimizin kaderini gerçek anlamda değiştirecektir. Bu köprü BatmanMardin arasını olduğu gibi BatmanDiyarbakır arasını da kısaltacaktır. Bunun yanı sıra 2’nci OSB’de Batı Raman’a kuruluyor. Bu köprü vesilesiyle OSB’mizde üretilecek katma değeri yüksek ürünler çok rahatlıkla komşu ülkelerimiz Suriye, Irak ve İran’a ulaşacak” diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu’nun ziyareti sırasında müjdesini verdiği raybüsün de kentin kaderini değiştireceğini vurgulayan Durmuş, "İnşallah en kısa sürede, bugün fabrika test aşamaları tamamlanan tamamen yerli ve milli kaynaklarla tasarım ve üretimi tamamlanan milli elektrikli trenimizi de bu raylar üzerinde kentimize girerken görürüz” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında Genel Müdür Yardımcısı Kazancıoğlu Rektör Durmuş’a hızlı tren seti maketi hediye ederken Rektör Durmuş da Kazanıoğlu’na plaket takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.