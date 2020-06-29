Gercüş'te 2 ev, karantinaya alındı (2)

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<br>4 EV DAHA KARANTİNA ALINDI<br>Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi, Kayapınar beldesinin Pınarbaşı Mahallesi ve Yemişli köyündeki 4 evde yaşayanlarda koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine evler, karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 4 ev, karantinaya alınırken, filyasyon ekipleri de temaslı kişilere test işlemlerine başladı.DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER<br>2020-06-29 16:26:32<br>

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