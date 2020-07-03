Batman’da 26 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine yapılan uygulama noktasında şüpheli aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Araçta yapılan aramada 26 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirilmiş, araçta bulunan 2 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslarla ilgili uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tahkikata başlanmıştır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.