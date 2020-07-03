Gercüş'te 1 ev, karantinaya alındı

<br>Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde 1 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.<br>Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde koronavirüs tespit edilen kadının evi, ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, salgının yayılmasını önlemek ve halkı salgından korumak amacıyla karantinaya alındı. Eve giriş ve çıkışlar yasaklandı.DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER<br>2020-07-03 14:39:58<br>
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