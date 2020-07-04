Gercüş’te traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Akbur köyü mevkisinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre Ali Dursun (45) idaresindeki 13 DD 834 plakalı traktör, bağ ve bahçe bakımından eve dönüşü sırasında dağlık alanda traktörün sürüklenmesi sonucunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada traktör şoförü Ali Dursun ve Emine Dursun (55) yaralandı. Çevredekilerin 112 sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Gercüş Devlet Hastanesinde durumu ağır olan Emine Dursun'un duran kalbini çalıştıran doktorlar hastayı Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk etti. Traktör şoförünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği belirtildi.

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