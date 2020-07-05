Batman Gercüş'te 2 ev, karantinaya alındı

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<br>Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA) BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 2 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. <br>Gercüş'e bağlı Arıca ile Kırkat köylerinde koronavirüs vakaları tespit edildi. Bunun üzerine köylerde karantina uygulaması başlatıldı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun karantina kararının ardından evlerin önünde güvenlik önlemleri alındı. Filyasyon ekipleri de aile üyelerine test yapmaya başladı. DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER<br>2020-07-05 14:11:16<br>

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