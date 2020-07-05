Gercüş'te 2 ev karantinaya alındı

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Batman’ın Gercüş ilçesinde 2 ev korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Gercüş'e bağlı Arıca köyünde 1, Kırkat köyünde de 1 kişide korona virüs tespit edildi. Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla kişilerin oturduğu 2 ev karantinaya alındı. Güvenlik güçleri tarafında evlerin girişi kapatılırken, filyasyon ekipleri iki binada oturanlara test işlemine başladı.

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