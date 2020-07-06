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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşi çalışamayan 7 çocuk annesi, yaşam mücadelesi veriyor

İHA

Batman'da eşi sağlık sorunları nedeni ile çalışamayan 7 çocuk annesi Hülya gezici, yokluk içinde yaşam mücadelesi veriyor.

Eşi çalışamayan 7 çocuk annesi, yaşam mücadelesi veriyor

Batman'da eşi sağlık sorunları nedeni ile çalışamayan 7 çocuk annesi Hülya gezici, yokluk içinde yaşam mücadelesi veriyor.
Batman merkez Huzur Mahallesinde yaşayan 7 çocuk annesi Hülya Gezici, eşinin rahatsızlığı nedeni ile çalışamaz duruma gelmesinin ardından zor günler geçirmeye başladı. Bakıma muhtaç çocukları olduğu için kendisi de çalışamayan Gezici, komşularının gönderdiği yiyeceklerle yaşama tutunmaya çalışıyor. Çocuklarından 3'ünü maddi imkansızlıklar nedeni ile sünnet bile ettiremeyen Gezici, yetkililerden kendilerine yardım etmelerini istedi. Gezici, "9 kişilik bir aileyiz. Eşim kalp ve kolesterol hastası çalışamıyor. Eskiden çalışıyordu evimizi geçindiriyordu. Ama eşim hastalığından dolayı çalışamaz durumda, onu hastaneye gönderdik. Evimin hali içler acısı bir durumda, yaşam mücadelesi veriyoruz. 3 erkek çocuğum halen sünnet olamamış. Evimde hiçbir akşam yemek pişmiyor, komşular bana yardım ediyor. Tüm mahalle sakinleri durumu biliyor. Evimin durumu gözler önünde hayırsever insanlarda bana yardımcı olursa Allah razı olsun. Eşimin tedavi edilmesini istiyorum. Hiçbir yardım almıyoruz. Kirada oturuyorum. Eskiden eşim karton toplayıp satıyordu kiramızı ödüyorduk ama çalışmadığı için kiramızı bile ödeyemiyoruz. Çocuklarım küçük yaşta olduğu için çalışamıyorlar. Çocuklarım okula bile gitmek istemiyor. Çünkü çocuklar onlarla dalga geçiyor. Çocuklarım da diğer çocuklar gibi güzel kıyafetler giymek istiyor. Yırtık ayakkabılar, yırtık elbiselerle yaşam mücadelesi veriyoruz. Hayırseverlerden yardım eli uzatılmasını bekliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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