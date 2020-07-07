Gercüş'te bir ev karantinaya alındı

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Yassıca köyünde bir ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gercüş'e bağlı Yassıca köyündeki bir ev korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, salgının yayılmasını önlemek ve halkı salgından korumak amacıyla karantinaya alınarak eve giriş ve çıkışlar yasaklandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.