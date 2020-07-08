Sason’da 2 ev karantinaya alındı

Batman'ın Sason ilçesinde 2 ev yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Yeniköy ve Boğazkapı köylerindeki 2 evde salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, "Vatandaşların çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçe merkezine ve köylere dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor" denildi.

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