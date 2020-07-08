Batman'da, 40 dönüm alanda anız yangını

Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA) BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, 40 dönümlük alanda çıkan anız yangını, köylülerin de desteğiyle itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Gercüş'e bağlı Arıca köyündeki kırsal alanda, öğle saatlerinde anız yangını çıktığını fark edenler, traktörlerle müdahaleye gitti. Köylülerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri de hemen müdahaleye başladı. Alevler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 40 dönümlük alanın zarar gördüğü belirlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER
2020-07-08 17:55:03
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