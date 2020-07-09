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Hayvanseverler, kaplumbağalar için seferber oldu

DHA

Hayvanseverler, kaplumbağalar için seferber oldu


Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/HASANKEYF (Batman), (DHA)BATMAN'ın Hasankeyf ilçesindeki Ilısu, yeni adıyla Veysel Eroğlu Barajı Gölü'ndeki su seviyesinin yükselmesiyle adacıklarda mahsur kalan kaplumbağalar için hayvanseverler seferber oldu.
Hasankeyf ilçesinde Veysel Eroğlu Barajı elektrik üretimine başlamasıyla baraj gölünde su seviyesi de yükseldi. Bu nedenle kaplumbağalar, adacıklara sığındı. Hasankeyf Kültür Derneği üyeleri, adacıklarda mahsur kalan kaplumbağalar için harekete geçti. Dernek üyeleri, 'Renkli Hasankeyf' adı verilen tekneyle adacıklara giderek, topladıkları kaplumbağaları alıp, doğal alana saldı.
Hasankeyf Kültür Derneği Başkanı Çoban Ahmet Akdeniz, yaşam alanı bulmakta güçlük çeken hayvanlar için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek, "Topladığımız kaplumbağaları çuvallara alıp, dağlık alanda yeşilliklerin içine bıraktık. Onları ölüme terk edemezdik. İlgili kurumların buna benzer yaşam alanlarından kaçan ve yeni yer arayan canlılar için geniş bir çalışma başlatmalarını talep ediyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Batman / Merkez Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ
2020-07-09 10:35:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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