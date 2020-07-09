Batman'da 'doğum günü' pastasından yiyen 30 kişi zehirlendi

Batman’da bir aile, çocuklarının doğum günü pastasını binada bulunan komşularına dağıttı. Pastadan yiyen 30 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Batman'da bir aile, çocuklarının doğum gününü kutladı. Aile, doğum günü için alınan pastayı binadaki komşularına ikram etti. 30 kişinin yedikleri pastadan zehirlendi. Batman'daki çeşitli hastanelere kaldırılan şahıslar tedavi altına alındı. Vatandaşlardan Müslüm İbin, "Pasta alınmış ve doğum günü pastasından 30 kişi zehirlenmiş. Çocuklar Batman'da ki kadın doğum ve çocuk hastanesi, yetişkinler de kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yapılan testler sonucu hepsi zehirlenme vakasına rastlandı" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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