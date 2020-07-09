Kumrunun yuva kurduğu klimayı 2 aydır çalıştırmıyor

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Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde Aziz Doğmuş, evindeki klimayı kumru yuva kurduğundan dolayı 2 aydır çalıştırmıyor.

Gercüş ilçesine bağlı Kozlu köyünde oturan Aziz Doğmuş'un evindeki klimanın motorunun fan bölümünde 2 ay önce kumru kuşu yuva kurdu. Kumrunun yuva kurmasından dolayı Doğmuş, sıcak havaya rağmen 2 aydır klimasını çalıştırmadığını söyledi. Doğmuş, "Kumru kuşunun yuva yaptığını fark ettiğimde klimayı kapattım. Yuvasının bozulmaması için sıcak havaya rağmen 2 aydır klimamı çalıştırmıyorum. Kumrunun yavrularıyla birlikte uçtuktan sonra klimayı açacağım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER

2020-07-09 18:03:27



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