Kumrunun yuva kurduğu klimayı 2 aydır çalıştırmıyor

Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde Aziz Doğmuş, evindeki klimayı kumru yuva kurduğundan dolayı 2 aydır çalıştırmıyor.
Gercüş ilçesine bağlı Kozlu köyünde oturan Aziz Doğmuş'un evindeki klimanın motorunun fan bölümünde 2 ay önce kumru kuşu yuva kurdu. Kumrunun yuva kurmasından dolayı Doğmuş, sıcak havaya rağmen 2 aydır klimasını çalıştırmadığını söyledi. Doğmuş, "Kumru kuşunun yuva yaptığını fark ettiğimde klimayı kapattım. Yuvasının bozulmaması için sıcak havaya rağmen 2 aydır klimamı çalıştırmıyorum. Kumrunun yavrularıyla birlikte uçtuktan sonra klimayı açacağım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER
2020-07-09 18:03:27
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.