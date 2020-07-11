Üniversite öğrencileri temel yangın eğitimi aldı

Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Güvenlik Koruma bölümünde okuyan 24 öğrenci teorik ve uygulamalı eğitim kapsamında Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde yangın ve afet eğitimi aldı.

İtfaiye Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen eğitim programında öğrencilere, yangın ve yangına müdahale şekilleri, acil durumlarda bina tahliyesi, hortum atma ve toplama, yangın türlerine müdahale, yaralı kurtarma alanlarında eğitimler verildi. Eğitim kapsamında, LPG ve doğalgaz sızıntılarında yapılması gerekenler ve 112 acil çağrı merkezi ile ilgili bilgiler aktarıldı.

Batman Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Şafii Bekleyici, başta eğitimöğretim kurumları olmak üzere doğal afetlerle mücadele konularında her kesime eğitim verdiklerini söyledi.

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