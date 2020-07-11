Gercüş'te 3 ev karantinaya alındı

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Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı, Kayapınar beldesinin Yeşilyurt Mahallesi'nde korona virüs tedbirleri kapsamında 3 ev karantinaya alındı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde bir evde 1 kişide korona virüs şüphesi oluşunca bölgedeki 3 ev karantina altına alındı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, salgının yayılmasını önlemek ve halkı salgından korumak amacıyla karantinaya alınan evlere giriş ve çıkışlar yasaklandı.

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