Serinlemek amacıyla çaya giren amca yeğen boğuldu

Batman'da serinlemek için girdikleri çayda akıntıya kapılan 34 yaşındaki Mahmut Uyur ile yeğeni 14 yaşındaki Cebrail Uyur hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde merkeze bağlı İkiztepe köyü mevkiinde Mahmut Uyar (34), beraberindeki yeğeni Cebrail Uyar (14) ile birlikte serinlemek için Batman Çayı'na girdi. Çayda bir süre yüzen amca ve yeğen, akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler, güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen, Batman Belediyesi bünyesindeki dalgıç ve AFAD ekipleri, Batman Çayı'nda arama çalışması başlattı. Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da çalışmaları yerinde takip etti. Ekipler, bir süre sonra Mahmut Uyar'ın cansız bedenine ulaştı. Uyar'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Suda kaybolan Cebrail Uyar'ın cansız bedeni ise 5 saat sonra bulundu.

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