Batman'da haklarında kesinleşmiş ceza ve arama kaydı bulunan 20 kişi yakalandı

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Batman'da haklarında 6 aydan 5 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi ile haklarında arama kaydı bulunan 9 kişi gözaltına alındı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kent genelinde hakkında yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 6 aydan 5 yıla kadar çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 11 hükümlü ile hakkında arama kaydı bulunan 9 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

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