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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Petrol kenti Batman'dan ABD ve Avrupa'ya tekstil ihracatı

DHA

Petrol kenti Batman'dan ABD ve Avrupa'ya tekstil ihracatı


Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)TÜRKİYE'de petrolün ilk çıkarıldığı Raman Dağı'nın bulunduğu Batman, artık tekstille de anılıyor. Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte üretilen maske ve ameliyat önlüklerinin ABD ve Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini ifade ederek, "Batman'da artık bir tekstil iklimi oluştu. Genç bir nüfusumuz var. Bu genç nüfusumuz tekstile çok yatkın. Gençlerimiz bu konuda çok yetkin oldu" dedi.
Batman'da yaklaşık 25 bin kişinin istihdam edildiği tekstil sektörü her geçen gün büyüyor. Petrol şehri Batman, artık tekstil yatırımları ve üretimle adından söz ettiriyor. Batman Valisi Hulusi Şahin, kentin tekstilde artık tercih edilen bir merkez olduğunu belirterek, firmaların markalaştığına dikkat çekti. Son 10 yıldaki dönüşümde önemli başarıların sağlandığını anlatan Vali Şahin, "Batman aslında bir tekstil şehri. Özellikle son 10 yılda çok hızlı bir dönüşüm geçirmiş. 6'ncı bölge teşvikleri var Batman'da. Fakat bu teşviklerin olduğu tek il Batman değil. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki tüm iller de bu kapsamda. Fakat tekstilciler daha çok Batman'ı tercih ediyor. Çünkü Batman'da artık bir tekstil iklimi oluştu. Genç bir nüfusumuz var. Bu genç nüfusumuz tekstile çok yatkın. Gençlerimiz bu konuda epey yetkin oldu" dedi.
'BATMAN, TEKSTİLDE KABUĞUNU KIRMIŞ BİR ŞEHİR'
Türkiye'nin her bölgesindeki tekstilcilerin Batman'ı tercih ettiğini anlatan Vali Şahin, koronavirüs sürecinde Batman'da üretilen maske ve ameliyat önlüklerinin ABD ile Avrupa ülkelerine ihraç edildiği söyledi. Vali Şahin, "Türkiye'nin her yerinden tekstilciler buraya geliyor. İstihdam imkanı bulabiliyor. Tekstil eşittir işçi demek. İşçiniz varsa tekstil yapabilirsiniz. Batman'da genç nüfusuyla beraber ciddi bir tekstil işçisi potansiyeli var. 25 bin civarında tekstil iççisi var. Ayrıca 250 civarında irili-ufaklı tekstil fabrikamız mevcut. Önemli bir kısmı fason çalışıyor. Fakat son yıllarda tekstilin daha katma değerli kısımları da oluştu. Kendi markası olan tekstilcilerimiz var artık. Batman, tekstilde kabuğunu kırmış bir şehir diyebiliriz. Pandemi sürecinde de tekstilcilerimiz ciddi üretimler yaptı. Hem maske üretiminde çok yüksek rakamlara ulaştılar hem de ameliyat önlüğü üretiminde de çok ciddi çalışmalar var. Özellikle Amerika'ya ve Avrupa ülkelerine yüksek kalitede maske ve ameliyat önlüğü üretiliyor, ihraç ediliyor" diye konuştu.
FINDIK GÖÇÜNÜ TEKSTİL SEKTÖRÜ DURDURDU
Batman Tekstil Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Ali Öztürk, her yaz mevsiminde Batman'dan fındık toplamak için Karadeniz bölgesi giden işçilerin, tekstil sektörü sayesinde evlerinin önünde iş imkanı bulduklarını söyledi. Her yaz mevsiminde yaşanan fındık göçünün geçmiş yıllara göre azaldığını söyleyen Öztürk. "Tekstil sektörünün olmadığı dönemlerde Batman'da yüzlerce aile, Karadeniz illerinin yanı sıra Çukurova bölgesine giderdi. 2007 yılından sonra tekstilin girdiği Batman'da tersine göç ile birlikte fındık ve çay göçünde de yavaşlama oldu. Vatandaşların çoğu tekstil firmalarında iş imkanına kavuştu" dedi.
'ÇALIŞANLARIN YÜZDE 45'İNİ KADINLAR OLUŞTURUYOR'
Batman genelindeki 50 bin sigortalıdan 25 bininin tekstil firmalarındaki çalışanların olduğuna işaret eden Başkan Öztürk, şunları söyledi:
"Daha önce kadın intiharlarıyla gündeme gelen Batman´da tekstilin büyümesi ile kadınlarımız iş gücüne karıştı. Tekstil firmalarımızda çalışanların yüzde 45´ini kadınlar oluşturuyor. Sektörümüzde bir yerde kadınlara pozitif ayrımcılık yapılıyor. Tekstilin cazibe merkezine dönüşmesini istiyoruz."
Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Demir ise kentin tekstil sektöründe bölgede hızla gelişen iller arasında yer aldığına aktardı Demi, "Fason üretimle bir yere kadar gidebiliriz. Ancak tekstilde markamızı oluşturmak da zorundayız. 2006 yılından sonra Batman tekstil sektöründe gelişti. 14 yıl gibi bir sürede artık tekstilde iyi bir yere gelen Batman´da, fason üretimi de bir yere kadar. Bundan böyle markamızı oluşturmak zorundayız. Yıllarca İstanbul, Bursa ve Denizli´de bu sektörde çalışan Batmanlı hemşehrilerimizin tersine göç yapması da bu sektör sayesinde oldu" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Batman Arif ARSLAN, Reşat YİĞİZ
2020-07-15 08:42:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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