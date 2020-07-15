Gercüş’te biçerdöverler tarlaya girdi

Batman'ın Gercüş ilçesinde biçerdöverler tarlaya girerek ekinleri biçme işlemine başladı.

Gercüş'te arpa ve buğday hasadın başlamasıyla biçerdöverler ekinleri biçmeye başladı. Rekoltenin iyi olmaması nedeniyle verim kalitesinde bu sene düşüş yaşandı. Çiftçilerden Salih Kaya, bu sene verimin çok iyi olmadığını söyledi. Kaya, "Bu sene verim çok iyi değil. Aza şükretmeyen çokluğa hiç şükretmez. Bu yıl süne böceğin fazla olması da buğday ve arpa veriminde düşüşe neden oldu" dedi.

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