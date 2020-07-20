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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Temmuz'da karın ortasında piknik yaptılar

İHA

Batman'ın Sason ilçesinde aşırı sıcaklardan uzaklaşmak isteyen bir grup vatandaş, 3000 rakımlı Mereto Dağı'na tırmanarak Temmuz ayında karın üzerinde piknik yaptı.

Temmuz'da karın ortasında piknik yaptılar

Batman'ın Sason ilçesinde aşırı sıcaklardan uzaklaşmak isteyen bir grup vatandaş, 3000 rakımlı Mereto Dağı'na tırmanarak Temmuz ayında karın üzerinde piknik yaptı.
Anadolu'nun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklardan bunalan vatandaşlar, serinlemek için Sason ilçesindeki Mereto Dağı'na tırmandı. Vatandaşlar, Temmuz ayındaki 43 dereceyi bulan sıcaklıkta kar üzerinde piknik yaparak kar yemenin keyfini yaşadı.
Batman ve çevre illerde hava sıcaklığının 43 dereceyi bulduğunu ve serinlemek için Mereto Dağı'na tırmandıklarını ifade eden Mehmet Bayındır, Temmuz ayında kar üzerinde piknik yapmanın ilginç olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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