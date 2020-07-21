Dükkanın önündeki ağaçları kesen esnafa para cezası

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Batman’da iş yerlerinin önünü kapattığı gerekçesiyle dükkanının önünde bulunan ağaçları kesen iki esnafa 6 bin lira ceza kesildi.

Batman’da ‘iş yerlerimizin önünü kapatıyor’ bahanesiyle ağaç kesenleri tespit eden belediye ekipleri, işletmecilere 6 bin lira ceza kesti. Belediye yetkilileri, ağaçların kesilmemesi ve çevreye verdiği olumlu etkileri hakkında esnafa bilgi verip, bin bir uğraş ve emekle yetiştirilen ağaçların kesilmemesi konusunda işletmecileri uyardı.

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