Batman Belediyesi eski Başkanı HDP'li Demir gözaltına alındı

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca hakkında terör soruşturma kapsamında görevden alınan Batman Belediyesi eski Başkanı HDP'li Mehmet Demir, gözaltına alındı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında 23 Mart günü gözaltına alındıktan sonra İçişleri Bakanlığı'nca görevinden alınan Batman Belediyesi eski Başkanı HPD'li Mehmet Demir, bugün akşam saatlerinde yeniden gözaltına alındı.
Batman Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Demir'in sorgu işleminin devam ettiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Arif ARSLAN
2020-07-21 20:42:28
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