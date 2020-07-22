'Maya'lı operasyonda uyuşturucu ele geçirildi: 14 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)BATMAN merkezli 2 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespitine yönelik çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, Batman ve Siirt'te uyuşturucu satıcılığı yapan 14 şüpheli tespit etti. Ekipler tarafından iki ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin hepsi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde eğitimli narkotik köpeği 'Maya' ile yapılan aramada 1 kilo 625 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 147 mermi, kurusıkı tabanca ve 180 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Batman Reşat YİĞİZ

2020-07-22 14:01:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.