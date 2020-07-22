Batman’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

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Batman ve Siirt’te 16 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Temin ettikleri uyuşturucu maddeleri torbacılık yöntemi ile Batman’da satan gruba yönelik başlatılan çalışma kapsamında 16 şüphelinin uyuşturucu madde ticaretine karıştıkları tespit edildi. Bu çalışmalarda uyuşturucu madde ticaretine karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik Batman merkezde bulunan 14, Siirt'te 2 olmak üzere toplam 16 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Operasyonda, 1 kilo 625 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 0.58 gram eroin maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 147 adet çeşitli çaplarda fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 180 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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