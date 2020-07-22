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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batman’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

İHA

Batman ve Siirt'te 16 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Batman’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Batman ve Siirt’te 16 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.
Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Temin ettikleri uyuşturucu maddeleri torbacılık yöntemi ile Batman’da satan gruba yönelik başlatılan çalışma kapsamında 16 şüphelinin uyuşturucu madde ticaretine karıştıkları tespit edildi. Bu çalışmalarda uyuşturucu madde ticaretine karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik Batman merkezde bulunan 14, Siirt'te 2 olmak üzere toplam 16 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Operasyonda, 1 kilo 625 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 0.58 gram eroin maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 147 adet çeşitli çaplarda fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 180 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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