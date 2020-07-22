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Korona virüsü yendi, uyarıların dikkate alınmasını istedi

İHA

Batman'da korona virüsü yenen 54 yaşındaki Sabri Tunç, uyarıların dikkate alınmasın gerektiğini belirterek, kimsenin bir başkasını hasta etmeye hakkının olmadığını söyledi.

Korona virüsü yendi, uyarıların dikkate alınmasını istedi

Batman’da korona virüsü yenen 54 yaşındaki Sabri Tunç, uyarıların dikkate alınmasın gerektiğini belirterek, kimsenin bir başkasını hasta etmeye hakkının olmadığını söyledi.
Batman’da ikamet eden ve korona virüse yakalanan Sabri Tunç, 20 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Tedavi sürecini anlatan Tunç, "Yağmurlu bir gündü ve o gün yağmurda çok ıslanmıştım. Gece hastalandım, ateşim çıktı. Üşüttüm diye düşündüm. Soğuk algınlığı düşüncesiyle Batman Bölge Devlet Hastanesine başvurdum. Bana test yapıldı. Serum verildi sonra eve geldim. 2 gün sonra yetkililer beni arayarak testimin pozitif çıktığını ve korkmamam gerektiğini söyledi. Kendilerine, ‘Siz doktorlar var olduğunuz sürece ben zaten korkmam’ dedim. Bugün iyileşmiş isem bu onların sayesindedir. Beni alıp hastaneye götürdüler. 2 gün yoğun bakım servisinde kaldım. Ardından 5 günlük evde tedavi verildi ve taburcu oldum. 5 günün sonunda bir iyileşme olmadığından dolayı tekrar hastanede yoğun bakım servisine alındım. Daha sonra 5 gün yoğun bakım servisine yatırıldım. Bir hafta kadar da normal serviste tedavi gördüm. Yoğun bakım servisinden normal servise alındığımda ailemin diğer fertlerinin de bu virüse yakalandığını ve onların da serviste yattığını öğrendim. Bana çok iyi bakılmıştı, aileme de iyi bakılacağına dair inancım tamdı. Korona virüsü yenip eve döndüm. Sonra ailem virüsü atlattı. Çok şükür şimdi iyiyiz. Emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Benim herkesten ricam lütfen maske takalım, sosyal mesafeye dikkat edelim ve mecbur olmadıkça evden çıkmayalım. Bu hastalık bir grip değildir. Öldürücü bir virüstür. Kimsenin bir başkasını hasta etmeye hakkı yoktur" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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