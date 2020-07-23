Sıcaktan bunalan çocuklar tehlikeye aldırış etmeden süs havuzunda serinliyor

Batman’da sıcaktan bunalan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına rağmen cadde üzerinde bulunan süs havuzuna girerek serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının 41 dereceyi gösterdiği Batman'da sıcaktan bunalan 11 yaşlarındaki 2 kız çocuğu, cadde üzerinde yürüyen kalabalığa ve havuzdaki tehlikeye aldırış etmeden Diyarbakır Caddesinde bulunan süs havuzunda yüzerek serinlemeye çalıştı. Havuza giren ve etrafında güneşlenen çocuklar, fıskiye altında oyunlar oynadı. Elbiseleriyle süs havuzunda serinleyen çocuklar, evlerinin çok sıcak olduğu için her gün gelip süs havuzunda serinlemeye çalıştıklarını ifade ederek, ailelerinin kendilerinden haberdar olmadığını söyledi.

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