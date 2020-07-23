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Gercüş'te 6 ev karantinaya alındı

İHA

Gercüş'te 6 ev karantinaya alındı

Batman’ın Gercüş ilçesinde 6 ev, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gercüş'e bağlı Yoloğzı Mahallesinde 3, Kayapınar beldesi Pınarbaşı Mahallesinde 1 Gökçe Pınar köyünde 1, Babnir köyünde 1 olmak üzere toplam 6 av, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla korona virüse yakalanan 5 kişinin oturduğu evler 14 gün boyunca giriş çıkışlar yasaklandı. Güvenlik güçleri tarafında evlerin girişi kapatılırken, filyasyon ekipleri evlerde oturanlara test işlemine başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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