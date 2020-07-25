Batman'da motosikletler çarpıştı: 3 yaralı

Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, 2 motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Başova köyü mevkisinde meydana geldi. Suriye uyruklu Nazal Alabaıd Alibr'ın(49) kullandığı plakasız motosiklet ile Mohahmmed Haj Must'un (50) kullandığı 72 MA 0301 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, 2 sürücü ile Must'un arkasında oturan Mustafa Mola Huse (38) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER
2020-07-25 17:24:19
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