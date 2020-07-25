Davutoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

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Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)- BATMAN'da, İl Başkanlığı Kongresi'ne katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 86 yıl sonra Ayasofya'nın ibadete açılmasını değerlendirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Batman İl Başkanlığı Kongresi'ne katıldı. Kongrede, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla gururlandıklarını söyledi. Davutoğlu, "Fethin sembolü Ayasofya'nın ibadete açılamasından gururlandık, mutlu olduk. On yılların özlemi bitiyor diyerek Danıştay'ı tebrik ettik ve karara destek verdik. Karar sonrasında geçtiğimiz iki hafta içinde katıldığım uluslararası toplantılarında bu kararı savundum" dedi.

Konuşmaların ardında yapılan kongrede tek aday gösterilen Abdulbaki Polat, Gelecek Partisi Batman İl Başkanı seçildi.

DHA-Genel Türkiye-Batman Reşat YİĞİZ

2020-07-25 17:26:28



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