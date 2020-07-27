Eski Milletvekili Nasıroğlu, yaşamını yitirdi

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)AK Parti Batman eski Milletvekili Mehmet Nezir Nasıroğlu, (60) Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
AK Parti Batman 22'nci dönem Milletvekili Mehmet Nezir Nasıroğlu Ankara´da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evli ve 9 çocuk babası Neziroğlu'nun cenazesi bugün, Batman merkeze bağlı Kayabağ köyünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Batman Reşat YİĞİZ
2020-07-27 12:00:04
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