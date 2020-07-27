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Gözü dönmüş soyguncu, aynı kuyumcuyu birkaç dakika arayla iki kez soydu Batman'da bir hırsız, sahibinin namaza gittiği sırada kuyumcu dükkanının kapısını demir çubukla açıp içeri girdi Kasayı açamayan hırsız, reyondaki bazı altınları alarak uzaklaştı Bir süre sonra tekrar kuyumcu dükkanına gelen gözü dönmüş hırsız, reyondaki diğer altınları da alarak kayıplara karıştı Toplam 180 bin liralık altının çalındığı olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

İHA

Batman'da bir hırsız, sahibinin namaza gittiği kuyumcu dükkanının kapısını demir çubukla açıp içeri girdi. Kasayı açamayan hırsız, reyondaki bazı altınları alarak uzaklaştıktan birkaç dakika sonra tekrar dükkana gelerek, geri kalan altınları da alıp kayıplara karıştı. Olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gözü dönmüş soyguncu, aynı kuyumcuyu birkaç dakika arayla iki kez soydu Batman'da bir hırsız, sahibinin namaza gittiği sırada kuyumcu dükkanının kapısını demir çubukla açıp içeri girdi Kasayı açamayan hırsız, reyondaki bazı altınları alarak uzaklaştı Bir süre sonra tekrar kuyumcu dükkanına gelen gözü dönmüş hırsız, reyondaki diğer altınları da alarak kayıplara karıştı Toplam 180 bin liralık altının çalındığı olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Batman’da bir hırsız, sahibinin namaza gittiği kuyumcu dükkanının kapısını demir çubukla açıp içeri girdi. Kasayı açamayan hırsız, reyondaki bazı altınları alarak uzaklaştıktan birkaç dakika sonra tekrar dükkana gelerek, geri kalan altınları da alıp kayıplara karıştı. Olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay önceki gün kuyumcular pasajında meydana geldi. Kuyumcu esnafı Şehmus Kaplan, ikindi namazını kılmak için camiye gitti. O sırada kimliği belirsiz bir kişi, kilitli olan iş yerinin kapısını demir çubukla açtı. Önce kasaya yönelen şahıs, kasanın kapısını açamayınca reyonda bulunan altınları alıp uzaklaştı. Birkaç dakika sonra tekrar iş yerine gelen hırsız, reyonda bulunan diğer altınları da alıp kaçtı. Çevredeki bazı esnaflar durumu fark ederek hırsızın peşinden giderken, zanlı hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Tüm bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

180 bin liralık altın çalındı
İş yerinden yaklaşık 180 bin liralık altın çalındığını belirten Şehmus Kaplan, “Altın bilezik, kolye ve çeşitli takılar çalındı. Tahminen 417 gram altını çaldılar. Tahmini fiyatı 180 bin lira değerinde altını çalıp kayıplara karıştı. İkindi namazı kılmak için camiye gittim. Altınları çalan kişi iki kez iş yerine gelip rahat bir şekilde altınları alıp uzaklaşıyor. Şahıs kameralarda net görünüyor. İnşallah en kısa zamanda yakalanır” dedi.
Polis şahsın yakalanması için geniş çapta inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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