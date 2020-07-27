Serinlemek için kanala girdi, boruya sıkışıp hayatını kaybetti

Batman’da sulama kanalına giren 18 yaşındaki genç, kanalın içinde bulunan boruya sıkışması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay, Batman merkeze bağlı Demirlipınar köyü mevkinde bulunan sulama kanalında yaşandı. Sulama kanalına giren 18 yaşındaki Ramazan Özgün, kanalın içinde bulunan ve kaçak olduğu iddia edilen su borusuna sıkıştı. Su borusunda sıkışan Özgün’ü fark eden yakınları durumu itfaiye ve Batman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı ekiplere bildirdi. Ekipler su borusunda sıkışan talihsiz gencin cansız bedenine 3 saat süren çalışmaların ardından ulaşabildi.

Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz gencin cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından Kocalar köyünde toprağa verildi. Ramazan Özgün’ün ailesi sulama kanalında borularla kaçak su çekildiğini iddia ederek suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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