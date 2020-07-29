AK Parti'li vekilin korona virüs testi pozitif çıktı

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

AK Parti'li Özdemir, geçtiğimiz hafta sonu Batman ziyaretinin ardından bazı semptomların belirmesi üzerine korona virüs testi yaptırdığını açıkladı. Özdemir, "Yapmış olduğum korona virüs PCR test sonucum pozitif çıkmıştır. Semptomların belirmesi üzerine derhal kendimi izole ederek hiç kimse ile temasta bulunmamaya dikkat ettiğimi, 5 gündür izolasyon sürecinde bulunduğumu ve sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım. Maske, sosyal izolasyon ve el hijyeni konusunda tüm vatandaşlarımızın hassasiyetini önemle rica eder, herkese sağlıklı günler dilerim" dedi.

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