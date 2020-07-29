Sosyal medya hesabından dua istemişti, korona virüsten hayatını kaybetti

Batman'ın Gercüş ilçesinde eski Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Taşpınar (58), korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.
2018 Yılında Gercüş Halk Eğitim Merkezinde göreve başlayan Taşpınar geçtiğimiz aylarda emekli oldu. 13 Temmuzda korona virüse yakalanan Taşpınar, Batman Bölge Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Taşpınar, sosyal medya hesabından 13 Temmuz'da yaptığı açıklamada, dost ve arkadaşlarından dua beklediğini belirtmişti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.