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Batman'da tüm çağrılar tek merkezde toplanıyor Batman’da 17 milyona mal olan 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi

İHA

Batman'da tüm çağrılar tek merkezde toplanıyor Batman’da 17 milyona mal olan 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi

Batman güney çevre yolu üzerinde yapımı tamamlanan ve acil çağrıların tek merkezden yönetileceği ‘112 Acil Çağrı Merkezi’ hizmete açıldı.
İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi kapsamında 81 ilde "112 Acil Çağrı Merkezi" adı altında hayata geçirilen çalışmalardan biri olan Batman’daki "112 Acil Çağrı Merkezi", Vali Hulusi Şahin'in ilk çağrıyı yanıtlamasıyla hizmete girdi. İlk etapta jandarma, itfaiye ve Orman Müdürlüğü birimlerinin hizmet vereceği merkezde ilerleyen günlerde Sağlık, AFAD ve emniyet personeli de vatandaşların çağrılarına yanıt verecek.

Çağrı merkezi 3 dilde hizmet verecek
Çağrı merkezi, Türkçe ve Kürtçe dillerinde ilerleyen aşamada da ise Arapça olmak üzere 3 dilde hizmet sağlayacak. Bu kapsamda merkeze gelen ilk çağrı olan merkeze bağlı Binatlı kırsal mahallesinde anız yangınına yanıt veren Vali Şahin, vatandaşın çağrısını ilgili birimlere yönlendirdi. Burada konuşan Vali Hulusi Şahin, “Batman 48’inci il olarak 112 acil çağrı merkezini devreye alıyoruz. Bugün itibariyle bizim ilk çağrıyı almamızla hizmet Batman’da başlıyor. Resmi açılışı ise 25 ila 26 ilin binaları biten ilerin resmi açılışlarını ise Cumhurbaşkanımız ilerleyen tarihlerde yapacaktır. Biz şimdi devreye alıyoruz. 112 herkesin bildiği bir numara 112 çevirdiğinizde tüm acil ihtiyaçlarda durumlarda kullanacağımız bir numara olacaktır. 113 tuşladığımız zaman buraya düşecek çağrılarımız neyse konumuz ilk etapta jandarma, orman ve itfaiye şuanda devrede hemen akabinde emniyet, sağlık ve AFAD devreye girecektir. Bütün acil çağrıların tek elden koordinesi mümkün olacaktır. 17 milyon lira artı KDV’ye mal olan bina burası, Batman’ın gelişen yüzü en revaçta olan yerimizdir. Burada Türkiye’nin en büyük spor yatırımların bir tanesi yapıldı. 100 milyon liraya yakın harcama yapılma suretiyle çok önemli spor tesisleri kuruldu. Hem yanı başımızda 500 yataklı Devlet Hastanesi ihale yapım aşamasında buda çok büyük devasa bir hastane olacaktır. Yapılan yatırımların olduğu yerde imarı da tamamlandı. Bu bölgede kısa sürede yapılaşma ve şehrin önemli arteri haline gelecektir. Biz imarda buraya büyük bir bulvarda ekledik. Bulvarın bir ucu burada öteki ucu ise haldeki kesik olan bulvar ile birleşecek. Böylece Diyarbakır istikametinden gelen trafiğinde hızlı bir şekilde bu bölgeye ulaşabileceği şekilde planladık. Çok önemsiyoruz çünkü buradaki kamu yatırımları spor tesisleri, hastane, 112 acil çağrı merkezi tamamı mahalle olarak sosyoekonomik olarak aşağıda kalan mahallerimizin yakınında kurulduğu için bu imkanlardan bu potansiyeldenbu mahallerimizde istifade edebilecekleri hızlı bir şekilde bu mahallerimizde bir kentsel dönüşüm kendiliğinden oluşacaktır” dedi.
Vali Şahin’e, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman, İller İdaresi Daire Başkanı Tarık Bahadır, İl Özel İdare Sekreteri Abdulkadir Özer, AFAD İl Müdürü Fevzi Bakır, Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Yörük de eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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