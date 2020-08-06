Batman’da son 24 saate 5 kişi korona virüsten hayatını kaybetti

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Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs Batman merkez ve ilçelerinde etkili olmaya devam ederken, son 24 saate 5 vatandaş hayatını kaybetti.

Korona virüs testleri pozitif çıkan 5 kişi, Batman Bölge Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Her biri en az 10 gündür hastanede tedavi gören 5 kişi, son 24 saat içerisinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlar, alınan tedbirlerle ailelerine teslim edilmesinin ardından toprağa verildi.

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