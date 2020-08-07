Taziyelerin yasaklandığı Sason’da düğünlere de kısıtlama getirildi

Batman'ın Sason ilçesinde korona virüs vakalarında yaşanan hızlı artışın arından toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, taziyelerin yasaklanmasının yanı sıra düğünlere de kısıtlama kararı aldı.

Sason Kaymakamlığında yapılan toplantının ardından alınan kararla ilişkin açıklamada bulunan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafenin korunmasının yanı sıra İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararlara herkesin uyması gerektiğini vurguladı. Kaymakam Özadalı, kurul kararı gereğince ilçede her türlü taziyenin yasaklanmasına, düğünlerin ise kontrollü bir şekilde bütün katılımcılara düğün sahibi tarafından en az iki adet maske dağıtılmasına, katılımcılara kapalı su haricinde hiçbir şekilde yiyecek ve içeceğin verilmemesine, düğün sürelerinin en fazla 2 saat olasına ve katılımcıların oturacağı masalar arasında en az bir buçuk metre mesafe olması şartıyla yapılabileceği kararı alındığını ifade etti. Alınan kurallara uyulması durumunda korona virüs salgınının en kısa sürede kontrol altına alınacağını kaydeden Kaymakam Özadalı, kuralları ihlal edenler hakkında toplum sağlığını tehdit etmekten dolayı cezayı işlem yapılacağını dile getirdi.

Toplantının ardından ilçedeki esnafı gezen kurul üyeleri, alınan kararları halka duyurdu.

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