Sason'daki şifalı su turizmi koronaya takıldı

Her yıl şifalı olduğu gerekçesiyle ziyaretçi akınına uğrayan Batman'ın Sason ilçesindeki ekşi su çeşmesi, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle sessizliğe büründü.

Sason ilçesine bağlı Yolüstü köyünde bulunan çeşme geçtiğimiz yıllarda şifalı olduğu gerekçesiyle yöredeki vatandaşlar tarafından ziyaretçi akınına uğruyordu. Yaz aylarında çeşmenin bulunduğu köye gelen vatandaşlar, orada alışveriş yaparak köydeki vatandaşların geçimine katkı sağlıyordu. Çeşmeden akan suyun iltihaplanma, kireçlenme ve böbrek taşı gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini ifade eden köylüler, korona virüs nedeniyle vatandaşların çeşmeye gelmediğini belirterek, bu yıl bekledikleri turizm gelirinden mahrum kaldıklarını söyledi.

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