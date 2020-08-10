Harita kırmızıya döndü

Batman’da korona virüs vaka sayısındaki artış korkutucu boyutlara ulaşırken, kentteki yoğunluğu gösteren harita bir aylık sürede neredeyse tamamen kırmızıya büründü.

Korona virüs pandemisinin en çok vurduğu illerin başında gelen Batman’da hızlı vaka artışının önüne bir türlü geçilemiyor. Batman Bölge Devlet Hastanesinde test yaptırmak isteyenler uzun kuyruklar oluştururken, her gün yapılan 500 testin yarısının pozitif çıktığı iddia ediliyor. Şu ana kadar Batman’daki vaka sayısının 6 bin 500 olduğu ifade edilirken, 2 bini aktif olmak üzere yaklaşık 12 bin kişinin takip edildiği belirtildi. Özellikle normalleşme döneminin başladığı 1 Haziran’dan itibaren tedbirlerin unutulduğu Batman’daki vaka artışı, Sağlık Bakanlığının vakaların bulunduğu bölgeleri gösteren ‘Hayat Eve Sığar’ (HES) uygulamasındaki haritaya da yansıdı. 6 Temmuz ve 8 Ağustos tarihlerinde alınan iki harita görüntüsü, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. Son 1 aylık sürede Batman haritasının neredeyse tamamı ‘kırmızı’ denge büründü. Kent merkezinin yarını sıra ilçelerde de durum farklı değil. Kozluk ve Sason ilçesinde son 24 saatte tam 16 adres karantinaya alındı. Batman'ın Kozluk ilçesinde 14, Sason ilçesinde de ise 2 evde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

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