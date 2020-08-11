Batman'daki yangında 10 dönümlük bahçe zarar gördü

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Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde çıkan yangında badem ve incir ağaçları ile üzüm bağlarının bulunduğu 10 dönümlük alan zarar gördü.

Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde Ahmet Çelik ve Şemsettin Kavak'a ait badem ve incir ağaçlarının bulunduğu bahçede, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yapan köylüler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekiplerinin yaptıkları 3 saatlik müdahalenin ardından yangını kontrol altında alınarak söndürüldü.

10 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER

2020-08-11 10:51:54



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