Batman'da 11 ev, karantinaya alındı

Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde 11 ev, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gercüş ilçe merkezine bağlı bazı köylerde, 11 evde koronavirüs vakaları tespit edildi. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vakaların tespit edildiği 11 ev karantinaya alındı. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınan evlere 14 gün boyunca giriş çıkışlar yasaklanırken, filyasyon ekipleri evlerde oturanlara test uygulamaya başladı.
DHA-Genel Türkiye-Batman Remziye ÖNER
2020-08-11 11:08:53
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