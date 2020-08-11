Batman'da nesli tükenmekte olan porsuk görüntülendi 

Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batmann), (DHA)BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan porsuk görüntülendi.
Dünya Doğayı Koruma Birliği'nce, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve 'kırmızı liste'ye alınan porsuk, Gercüş ilçesine bağlı Sargın köyü yakınında bir arazide, Ferhat Şaşmaz tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Porsuğu ilk kez gördüğünü anlatan Şaşmaz "Bitkin olduğunu fark ettikten sonra su ve ekmekle besledik. Bir süre sonra gözden kayboldu" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Batman / Gercüş Remziye ÖNER
2020-08-11 16:30:14
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.